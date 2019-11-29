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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,702,527,14
Deva Holding8,398,054,22
Çemtaş7,977,713,37
Eczacıbaşı İlaç3,483,382,96
Hektaş7,166,962,87
Yataş6,085,942,36
İş Fin.Kir.2,692,632,28
Kordsa Teknik Tekstil11,8411,621,89
Tukaş8,668,501,88
Ereğli Demir Çelik8,017,871,78
Aksa Enerji3,633,571,68
Galatasaray Sportif1,861,831,64
Trakya Cam3,303,251,54
Türk Traktör46,8046,101,52
Doğuş Otomotiv9,649,501,47
Net Holding2,122,091,44
Karsan Otomotiv1,431,411,42
Şişe Cam5,064,991,40
Anadolu Grubu Holding16,0115,791,39
Doğan Holding1,741,721,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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