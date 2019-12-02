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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,20...

02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sportif2,201,8817,02
Yat.3,252,9111,68
GSD Holding1,191,135,31
Hektaş7,497,135,00
Doğtaş Kelebek Mobilya1,481,414,96
Alarko GMYO82,8579,104,74
Netaş Telekom.13,2212,654,51
Yataş6,366,094,43
Alarko Holding5,134,924,27
Kordsa Teknik Tekstil12,3811,904,03
Halk GMYO1,101,063,77
Türk Traktör49,1047,363,67
İskenderun Demir Çelik7,246,993,58
Gersan Elektrik2,882,793,23
Koza Madencilik9,489,193,16
Global Yat. Holding4,254,123,16
Tümosan Motor ve Traktör5,565,393,15
Parsan14,6214,193,03
Vestel11,3411,013,00
Karsan Otomotiv1,481,442,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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