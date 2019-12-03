Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,91 2,78 4,68 Alarko Holding 5,32 5,11 4,11 Anadolu Grubu Holding 16,85 16,21 3,95 Konya Çimento 245,80 236,80 3,80 Vestel 11,70 11,32 3,36 Deva Holding 8,73 8,47 3,07 İskenderun Demir Çelik 7,47 7,25 3,03 T.S.K.B. 1,07 1,04 2,88 Çelebi 100,10 97,35 2,82 TAV Havalimanları 27,80 27,10 2,58 Tukaş 8,97 8,75 2,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Netaş Telekom. 13,30 12,99 2,39 Kerevitaş Gıda 3,02 2,95 2,37 Şişe Cam 5,18 5,06 2,37 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,87 2,30 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,83 1,79 2,23 Aksa 12,60 12,33 2,19 Global Yat. Holding 4,40 4,31 2,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,45 2,07

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)