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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,91...

03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama2,912,784,68
Holding5,325,114,11
Anadolu Grubu Holding16,8516,213,95
Konya Çimento245,80236,803,80
Vestel11,7011,323,36
Deva Holding8,738,473,07
İskenderun Demir Çelik7,477,253,03
T.S.K.B.1,071,042,88
Çelebi100,1097,352,82
TAV Havalimanları27,8027,102,58
Tukaş8,978,752,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Netaş Telekom.13,3012,992,39
Kerevitaş Gıda3,022,952,37
Şişe Cam5,185,062,37
İhlas Gayrimenkul0,890,872,30
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,831,792,23
Aksa12,6012,332,19
Global Yat. Holding4,404,312,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,481,452,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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