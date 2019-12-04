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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,22 1,15 6,09 ...

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding1,221,156,09
Gersan Elektrik3,062,924,79
GMYO96,2091,804,79
Doğtaş Kelebek Mobilya1,551,484,73
Yataş6,776,474,64
İttifak Holding3,903,744,28
Şekerbank1,231,184,24
Çelebi104,60100,703,87
Global Yat. Holding4,534,393,19
Kerevitaş Gıda2,982,893,11
Torunlar GMYO2,472,402,92
T.S.K.B.1,091,062,83
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Soda Sanayii6,015,882,21
Vakıflar Bankası5,205,092,16
Zorlu Enerji1,441,412,13
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,821,791,68
Afyon Çimento5,495,401,67
Tukaş9,058,911,57
Garanti Bankası10,059,901,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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