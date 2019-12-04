Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,22 1,15 6,09 Gersan Elektrik 3,06 2,92 4,79 Alarko GMYO 96,20 91,80 4,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 1,48 4,73 Yataş 6,77 6,47 4,64 İttifak Holding 3,90 3,74 4,28 Şekerbank 1,23 1,18 4,24 Çelebi 104,60 100,70 3,87 Global Yat. Holding 4,53 4,39 3,19 Kerevitaş Gıda 2,98 2,89 3,11 Torunlar GMYO 2,47 2,40 2,92 T.S.K.B. 1,09 1,06 2,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Soda Sanayii 6,01 5,88 2,21 Vakıflar Bankası 5,20 5,09 2,16 Zorlu Enerji 1,44 1,41 2,13 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,82 1,79 1,68 Afyon Çimento 5,49 5,40 1,67 Tukaş 9,05 8,91 1,57 Garanti Bankası 10,05 9,90 1,52

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)