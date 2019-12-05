Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,32 1,22 8,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,41 7,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,60 4,37 T.S.K.B. 1,13 1,09 3,67 Alarko GMYO 95,70 92,40 3,57 Metro Holding 1,61 1,56 3,21 Türk Traktör 50,80 49,30 3,04 Ford Otosan 65,00 63,15 2,93 Enerjisa Enerji 7,33 7,14 2,66 Anadolu Grubu Holding 17,02 16,61 2,47 Kerevitaş Gıda 3,10 3,03 2,31 Ege Endüstri 505,90 494,50 2,31 Turkcell 13,81 13,50 2,30 İpek Doğal Enerji 6,92 6,77 2,22 Koza Madencilik 9,89 9,68 2,17 ASELSAN 19,34 18,94 2,11 Coca Cola İçecek 35,26 34,54 2,08 Alarko Holding 5,51 5,40 2,04 Torunlar GMYO 2,66 2,61 1,92 Anadolu Efes 21,94 21,54 1,86

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)