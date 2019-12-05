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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,32 1,22 8,20 ...

05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,321,228,20
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,440,417,32
Doğtaş Kelebek Mobilya1,671,604,37
T.S.K.B.1,131,093,67
Alarko GMYO95,7092,403,57
Metro Holding1,611,563,21
Türk Traktör50,8049,303,04
Ford Otosan65,0063,152,93
Enerjisa Enerji7,337,142,66
Anadolu Grubu Holding17,0216,612,47
Kerevitaş Gıda3,103,032,31
Ege Endüstri505,90494,502,31
Turkcell13,8113,502,30
İpek Doğal Enerji6,926,772,22
Koza Madencilik9,899,682,17
ASELSAN19,3418,942,11
Coca Cola İçecek35,2634,542,08
Alarko Holding5,515,402,04
Torunlar GMYO2,662,611,92
Anadolu Efes21,9421,541,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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