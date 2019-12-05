Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,22
|8,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,41
|7,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|1,60
|4,37
|T.S.K.B.
|1,13
|1,09
|3,67
|Alarko GMYO
|95,70
|92,40
|3,57
|Metro Holding
|1,61
|1,56
|3,21
|Türk Traktör
|50,80
|49,30
|3,04
|Ford Otosan
|65,00
|63,15
|2,93
|Enerjisa Enerji
|7,33
|7,14
|2,66
|Anadolu Grubu Holding
|17,02
|16,61
|2,47
|Kerevitaş Gıda
|3,10
|3,03
|2,31
|Ege Endüstri
|505,90
|494,50
|2,31
|Turkcell
|13,81
|13,50
|2,30
|İpek Doğal Enerji
|6,92
|6,77
|2,22
|Koza Madencilik
|9,89
|9,68
|2,17
|ASELSAN
|19,34
|18,94
|2,11
|Coca Cola İçecek
|35,26
|34,54
|2,08
|Alarko Holding
|5,51
|5,40
|2,04
|Torunlar GMYO
|2,66
|2,61
|1,92
|Anadolu Efes
|21,94
|21,54
|1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)