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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,91 3,68 6,25 ...

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam3,913,686,25
Mavi Giyim48,2446,144,55
Net Holding2,312,214,52
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,480,464,35
İş Fin.Kir.2,982,873,83
Türk Telekom7,317,122,67
Çemtaş8,107,892,66
Gübre Fabrik.7,126,952,45
Çelebi114,90112,202,41
Türk Traktör51,3550,152,39
Çemaş Döküm1,351,322,27
Aksa12,7212,442,25
Enka İnşaat5,935,812,07
Pegasus74,2072,702,06
Beşiktaş Futbol Yat.3,073,011,99
Fenerbahçe Futbol15,9915,691,91
Bera Holding3,773,701,89
Galatasaray Sportif2,242,201,82
Halk GMYO1,131,111,80
Alarko GMYO96,3094,601,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Anadolu Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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