Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|3,91
|3,68
|6,25
|Mavi Giyim
|48,24
|46,14
|4,55
|Net Holding
|2,31
|2,21
|4,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,48
|0,46
|4,35
|İş Fin.Kir.
|2,98
|2,87
|3,83
|Türk Telekom
|7,31
|7,12
|2,67
|Çemtaş
|8,10
|7,89
|2,66
|Gübre Fabrik.
|7,12
|6,95
|2,45
|Çelebi
|114,90
|112,20
|2,41
|Türk Traktör
|51,35
|50,15
|2,39
|Çemaş Döküm
|1,35
|1,32
|2,27
|Aksa
|12,72
|12,44
|2,25
|Enka İnşaat
|5,93
|5,81
|2,07
|Pegasus
|74,20
|72,70
|2,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|3,01
|1,99
|Fenerbahçe Futbol
|15,99
|15,69
|1,91
|Bera Holding
|3,77
|3,70
|1,89
|Galatasaray Sportif
|2,24
|2,20
|1,82
|Halk GMYO
|1,13
|1,11
|1,80
|Alarko GMYO
|96,30
|94,60
|1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)