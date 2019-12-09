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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,54 1,40 10,00 ...

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,541,4010,00
Holding0,810,758,00
Afyon Çimento6,165,757,13
Gözde Girişim4,394,204,52
Zorlu Enerji1,531,474,08
Konya Çimento258,20248,303,99
İş Fin.Kir.3,173,053,93
Odaş Elektrik1,931,863,76
Doğan Holding2,031,963,57
İhlas Gayrimenkul0,880,853,53
GSD Holding1,331,293,10
Gübre Fabrik.7,347,132,95
Doğuş Otomotiv9,399,132,85
Enka İnşaat6,095,932,70
Göltaş Çimento17,2116,762,68
Gersan Elektrik3,143,062,61
Çelebi116,40113,502,56
Doğtaş Kelebek Mobilya1,711,672,40
Sasa Polyester7,287,122,25
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,462,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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