Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,40
|10,00
| İhlas Holding
|0,81
|0,75
|8,00
|Afyon Çimento
|6,16
|5,75
|7,13
|Gözde Girişim
|4,39
|4,20
|4,52
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,47
|4,08
|Konya Çimento
|258,20
|248,30
|3,99
|İş Fin.Kir.
|3,17
|3,05
|3,93
|Odaş Elektrik
|1,93
|1,86
|3,76
|Doğan Holding
|2,03
|1,96
|3,57
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,85
|3,53
|GSD Holding
|1,33
|1,29
|3,10
|Gübre Fabrik.
|7,34
|7,13
|2,95
|Doğuş Otomotiv
|9,39
|9,13
|2,85
|Enka İnşaat
|6,09
|5,93
|2,70
|Göltaş Çimento
|17,21
|16,76
|2,68
|Gersan Elektrik
|3,14
|3,06
|2,61
|Çelebi
|116,40
|113,50
|2,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|1,67
|2,40
|Sasa Polyester
|7,28
|7,12
|2,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,46
|2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)