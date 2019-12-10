Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|7,37
|6,90
|6,81
|Pegasus
|76,55
|74,95
|2,13
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,56
|1,92
|Mavi Giyim
|48,84
|48,04
|1,67
|Çelebi
|118,00
|116,10
|1,64
|Çemtaş
|8,08
|7,96
|1,51
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,48
|1,35
|Gübre Fabrik.
|7,56
|7,47
|1,20
|İş Fin.Kir.
|3,13
|3,10
|0,97
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|7,58
|0,92
|Gözde Girişim
|4,49
|4,45
|0,90
|Halk GMYO
|1,14
|1,13
|0,88
|Alarko GMYO
|95,90
|95,10
|0,84
|Verusa Holding
|18,27
|18,16
|0,61
|Bera Holding
|3,74
|3,72
|0,54
|Tofaş Oto. Fab.
|25,02
|24,90
|0,48
|Tukaş
|9,84
|9,80
|0,41
|Akbank
|7,70
|7,67
|0,39
|Kerevitaş Gıda
|2,93
|2,92
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|3,57
|0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)