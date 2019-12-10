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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 7,37 6,90 6,81 ...

10.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Afyon Çimento7,376,906,81
Pegasus76,5574,952,13
Zorlu Enerji1,591,561,92
Mavi Giyim48,8448,041,67
Çelebi118,00116,101,64
Çemtaş8,087,961,51
Karsan Otomotiv1,501,481,35
Gübre Fabrik.7,567,471,20
İş Fin.Kir.3,133,100,97
İskenderun Demir Çelik7,657,580,92
Gözde Girişim4,494,450,90
Halk GMYO1,141,130,88
Alarko GMYO95,9095,100,84
Verusa Holding18,2718,160,61
Bera Holding3,743,720,54
Tofaş Oto. Fab.25,0224,900,48
Tukaş9,849,800,41
Akbank7,707,670,39
Kerevitaş Gıda2,932,920,34
Eczacıbaşı İlaç3,583,570,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Zorlu Grubu, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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