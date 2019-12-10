Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 7,37 6,90 6,81 Pegasus 76,55 74,95 2,13 Zorlu Enerji 1,59 1,56 1,92 Mavi Giyim 48,84 48,04 1,67 Çelebi 118,00 116,10 1,64 Çemtaş 8,08 7,96 1,51 Karsan Otomotiv 1,50 1,48 1,35 Gübre Fabrik. 7,56 7,47 1,20 İş Fin.Kir. 3,13 3,10 0,97 İskenderun Demir Çelik 7,65 7,58 0,92 Gözde Girişim 4,49 4,45 0,90 Halk GMYO 1,14 1,13 0,88 Alarko GMYO 95,90 95,10 0,84 Verusa Holding 18,27 18,16 0,61 Bera Holding 3,74 3,72 0,54 Tofaş Oto. Fab. 25,02 24,90 0,48 Tukaş 9,84 9,80 0,41 Akbank 7,70 7,67 0,39 Kerevitaş Gıda 2,93 2,92 0,34 Eczacıbaşı İlaç 3,58 3,57 0,28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)