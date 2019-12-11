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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,99 12,15 6,91 ...

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel12,9912,156,91
Gıda3,102,945,44
Karsan Otomotiv1,551,494,03
Doğuş Otomotiv9,549,213,58
Odaş Elektrik2,142,073,38
Alarko Holding5,505,333,19
İttifak Holding3,843,742,67
Halk GMYO1,161,132,65
Pegasus80,2578,302,49
Koza Altın75,5573,752,44
Tofaş Oto. Fab.25,6825,082,39
Metro Holding1,321,292,33
Eczacıbaşı İlaç3,603,522,27
Tümosan Motor ve Traktör5,835,721,92
Anadolu Grubu Holding16,8916,581,87
Enerjisa Enerji7,747,601,84
Global Yat. Holding4,614,531,77
Gözde Girişim4,734,651,72
İpek Doğal Enerji6,656,541,68
Güneş Sigorta1,911,881,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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