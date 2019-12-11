Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|12,99
|12,15
|6,91
| Kerevitaş Gıda
|3,10
|2,94
|5,44
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,49
|4,03
|Doğuş Otomotiv
|9,54
|9,21
|3,58
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,07
|3,38
|Alarko Holding
|5,50
|5,33
|3,19
|İttifak Holding
|3,84
|3,74
|2,67
|Halk GMYO
|1,16
|1,13
|2,65
|Pegasus
|80,25
|78,30
|2,49
|Koza Altın
|75,55
|73,75
|2,44
|Tofaş Oto. Fab.
|25,68
|25,08
|2,39
|Metro Holding
|1,32
|1,29
|2,33
|Eczacıbaşı İlaç
|3,60
|3,52
|2,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,83
|5,72
|1,92
|Anadolu Grubu Holding
|16,89
|16,58
|1,87
|Enerjisa Enerji
|7,74
|7,60
|1,84
|Global Yat. Holding
|4,61
|4,53
|1,77
|Gözde Girişim
|4,73
|4,65
|1,72
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|6,54
|1,68
|Güneş Sigorta
|1,91
|1,88
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)