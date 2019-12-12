Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,97 9,51 15,35 Netaş Telekom. 13,33 12,55 6,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 2,70 5,56 Polisan Holding 2,85 2,72 4,78 Global Yat. Holding 4,79 4,61 3,90 Şok Marketler 9,61 9,25 3,89 İpek Doğal Enerji 6,80 6,58 3,34 Çemtaş 8,21 7,97 3,01 Konya Çimento 262,10 255,20 2,70 Şişe Cam 5,13 5,00 2,60 Aksa Enerji 3,95 3,86 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,45 2,22 Coca Cola İçecek 35,24 34,48 2,20 ASELSAN 19,54 19,13 2,14 Ereğli Demir Çelik 8,46 8,29 2,05 Sasa Polyester 7,51 7,36 2,04 ICBC Turkey Bank 4,82 4,73 1,90 Galatasaray Sportif 2,23 2,19 1,83 Türk Hava Yolları 13,83 13,59 1,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,70 1,76

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)