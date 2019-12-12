Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,97
|9,51
|15,35
| Netaş Telekom.
|13,33
|12,55
|6,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,85
|2,70
|5,56
|Polisan Holding
|2,85
|2,72
|4,78
|Global Yat. Holding
|4,79
|4,61
|3,90
|Şok Marketler
|9,61
|9,25
|3,89
|İpek Doğal Enerji
|6,80
|6,58
|3,34
|Çemtaş
|8,21
|7,97
|3,01
|Konya Çimento
|262,10
|255,20
|2,70
|Şişe Cam
|5,13
|5,00
|2,60
|Aksa Enerji
|3,95
|3,86
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,45
|2,22
|Coca Cola İçecek
|35,24
|34,48
|2,20
|ASELSAN
|19,54
|19,13
|2,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,46
|8,29
|2,05
|Sasa Polyester
|7,51
|7,36
|2,04
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|4,73
|1,90
|Galatasaray Sportif
|2,23
|2,19
|1,83
|Türk Hava Yolları
|13,83
|13,59
|1,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,73
|1,70
|1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)