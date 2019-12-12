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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,97 9,51 15,35 ...

12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv10,979,5115,35
Telekom.13,3312,556,22
Beşiktaş Futbol Yat.2,852,705,56
Polisan Holding2,852,724,78
Global Yat. Holding4,794,613,90
Şok Marketler9,619,253,89
İpek Doğal Enerji6,806,583,34
Çemtaş8,217,973,01
Konya Çimento262,10255,202,70
Şişe Cam5,135,002,60
Aksa Enerji3,953,862,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,452,22
Coca Cola İçecek35,2434,482,20
ASELSAN19,5419,132,14
Ereğli Demir Çelik8,468,292,05
Sasa Polyester7,517,362,04
ICBC Turkey Bank4,824,731,90
Galatasaray Sportif2,232,191,83
Türk Hava Yolları13,8313,591,77
Doğtaş Kelebek Mobilya1,731,701,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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