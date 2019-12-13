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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,04 1,93 5,70 ...

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,041,935,70
Garanti Bankası11,1310,585,20
Kardemir (D)2,572,454,90
Migros Ticaret24,3623,344,37
İş Finansal Kiralama3,253,124,17
Eczacıbaşı İlaç3,743,603,89
Ege Endüstri539,00519,303,79
Akbank8,157,873,56
Halk GMYO1,201,163,45
Verusa Holding17,1616,593,44
Polisan Holding2,922,833,18
Gersan Elektrik3,203,112,89
ICBC Turkey Bank5,004,862,88
Vestel13,0812,752,59
Arçelik20,2419,752,48
Ford Otosan67,2065,602,44
İş Bankası (C)6,356,202,42
Coca Cola İçecek36,1435,302,38
MLP Sağlık15,0214,702,18
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,881,842,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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