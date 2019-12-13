Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,04
|1,93
|5,70
|Garanti Bankası
|11,13
|10,58
|5,20
|Kardemir (D)
|2,57
|2,45
|4,90
|Migros Ticaret
|24,36
|23,34
|4,37
|İş Finansal Kiralama
|3,25
|3,12
|4,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,74
|3,60
|3,89
|Ege Endüstri
|539,00
|519,30
|3,79
|Akbank
|8,15
|7,87
|3,56
|Halk GMYO
|1,20
|1,16
|3,45
|Verusa Holding
|17,16
|16,59
|3,44
|Polisan Holding
|2,92
|2,83
|3,18
|Gersan Elektrik
|3,20
|3,11
|2,89
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|4,86
|2,88
|Vestel
|13,08
|12,75
|2,59
|Arçelik
|20,24
|19,75
|2,48
|Ford Otosan
|67,20
|65,60
|2,44
|İş Bankası (C)
|6,35
|6,20
|2,42
|Coca Cola İçecek
|36,14
|35,30
|2,38
|MLP Sağlık
|15,02
|14,70
|2,18
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,84
|2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)