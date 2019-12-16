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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70 ...

16.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,432,0319,70
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,454,44
Tekfen Holding18,7418,103,54
Odaş Elektrik2,102,033,45
Zorlu Enerji1,601,553,23
Pegasus82,0579,603,08
Polisan Holding3,083,002,67
Ege Endüstri554,00540,002,59
Şok Marketler9,869,622,49
Eczacıbaşı İlaç3,793,702,43
Parsan15,3615,032,20
İş Fin.Kir.3,263,192,19
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,881,842,17
Çemaş Döküm1,521,492,01
Sasa Polyester7,547,401,89
Konya Çimento266,60261,901,79
Afyon Çimento6,506,391,72
Gözde Girişim4,744,661,72
Ford Otosan68,5567,401,71
ICBC Turkey Bank4,974,891,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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