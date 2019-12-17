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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17 ...

17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:18Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,752,4313,17
MLP Sağlık15,9915,046,32
Çemaş Döküm1,591,524,61
GSD Holding1,351,303,85
Gözde Girişim5,024,843,72
Doğtaş Kelebek Mobilya1,761,703,53
Ege Endüstri570,90554,003,05
Zorlu Enerji1,621,582,53
İş Fin.Kir.3,373,302,12
Parsan15,7415,422,08
Tüpraş124,00121,601,97
Yataş6,506,381,88
Odaş Elektrik2,192,151,86
Anadolu Cam4,104,031,74
Halk GMYO1,181,161,72
TAV Havalimanları27,8627,421,60
Anadolu Efes22,5222,181,53
Enka İnşaat6,126,031,49
Bera Holding3,603,551,41
Net Holding2,302,271,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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