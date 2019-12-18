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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

18.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,620,5512,73
Odaş Elektrik2,242,116,16
Holding0,760,734,11
Fenerbahçe Futbol15,5715,053,46
Yataş6,676,453,41
MLP Sağlık15,9615,502,97
TAV Havalimanları28,6027,822,80
İhlas Gayrimenkul0,890,872,30
Galatasaray Sportif2,362,312,16
Alarko Holding5,625,512,00
Beşiktaş Futbol Yat.2,822,771,81
Doğtaş Kelebek Mobilya1,771,741,72
Tofaş Oto. Fab.26,3025,961,31
Mavi Giyim49,8249,181,30
Zorlu Enerji1,601,581,27
Halkbank5,745,681,06
Kerevitaş Gıda3,163,130,96
Polisan Holding3,033,010,66
Çemtaş7,957,900,63
İskenderun Demir Çelik7,667,620,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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