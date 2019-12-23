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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,58 4,21 8,79 ...

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,58 4,21 8,79
Albaraka Türk 1,45 1,35 7,41
İhlas Gayrimenkul 1,04 0,97 7,22
Vestel 14,25 13,35 6,74
İpek Doğal Enerji 8,91 8,37 6,45
Koza Madencilik 10,76 10,13 6,22
Zorlu Enerji 1,70 1,62 4,94
Gersan Elektrik 3,26 3,11 4,82
Tümosan Motor ve Traktör 6,52 6,26 4,15
Göltaş Çimento 17,59 16,90 4,08
Netaş Telekom. 13,43 12,91 4,03
Aksa Enerji 3,91 3,76 3,99
Ülker Bisküvi 22,72 21,90 3,74
Alarko Holding 5,86 5,66 3,53
Çemtaş 8,25 7,97 3,51
Sasa Polyester 7,77 7,52 3,32
Deva Holding 8,61 8,34 3,24
Türk Traktör 52,20 50,60 3,16
GSD Holding 1,34 1,30 3,08
Polisan Holding 3,11 3,02 2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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