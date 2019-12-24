Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,29
|2,12
|8,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,59
|6,78
|Halkbank
|5,92
|5,70
|3,86
|İş Fin.Kir.
|3,34
|3,22
|3,73
|Coca Cola İçecek
|37,66
|36,32
|3,69
|Koza Madencilik
|10,30
|9,98
|3,21
|Net Holding
|2,40
|2,33
|3,00
|İpek Doğal Enerji
|8,09
|7,86
|2,93
|Halk GMYO
|1,20
|1,17
|2,56
|Türk Traktör
|54,35
|53,00
|2,55
|Trakya Cam
|3,53
|3,45
|2,32
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|9,36
|2,24
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,43
|2,10
|Türk Telekom
|7,32
|7,17
|2,09
|Vakıflar Bankası
|5,17
|5,07
|1,97
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,53
|1,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,63
|12,40
|1,85
|Afyon Çimento
|6,18
|6,07
|1,81
|T.S.K.B.
|1,13
|1,11
|1,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|1,13
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)