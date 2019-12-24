Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,29 2,12 8,02 ...

24.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,29 2,12 8,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,59 6,78
Halkbank 5,92 5,70 3,86
İş Fin.Kir. 3,34 3,22 3,73
Coca Cola İçecek 37,66 36,32 3,69
Koza Madencilik 10,30 9,98 3,21
Net Holding 2,40 2,33 3,00
İpek Doğal Enerji 8,09 7,86 2,93
Halk GMYO 1,20 1,17 2,56
Türk Traktör 54,35 53,00 2,55
Trakya Cam 3,53 3,45 2,32
Doğuş Otomotiv 9,57 9,36 2,24
Emlak Konut GMYO 1,46 1,43 2,10
Türk Telekom 7,32 7,17 2,09
Vakıflar Bankası 5,17 5,07 1,97
Çemaş Döküm 1,56 1,53 1,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,63 12,40 1,85
Afyon Çimento 6,18 6,07 1,81
T.S.K.B. 1,13 1,11 1,80
İhlas Gayrimenkul 1,15 1,13 1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:19   "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Ekonomi
16:19   Çocuklar çevreci sanayiyi çizgileriyle anlattılar - Ekonomi
16:10   Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Ekonomi
16:07   Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza - Ekonomi
16:04   Lastik İş, işverenden yüzde 15 zam talebinde bulundu - Ekonomi
15:36   Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
24.12.2019 16:23:19