Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,06
|6,64
|6,33
|T.S.K.B.
|1,16
|1,12
|3,57
|Anadolu Cam
|4,22
|4,08
|3,43
|Net Holding
|2,50
|2,43
|2,88
|Deva Holding
|8,84
|8,63
|2,43
|Afyon Çimento
|6,34
|6,19
|2,42
|İş Fin.Kir.
|3,49
|3,41
|2,35
|Doğan Holding
|1,86
|1,82
|2,20
|Gersan Elektrik
|3,31
|3,24
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|8,27
|8,10
|2,10
|Gübre Fabrik.
|8,80
|8,63
|1,97
|Netaş Telekom.
|13,46
|13,21
|1,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,71
|2,66
|1,88
|Ülker Bisküvi
|23,32
|22,90
|1,83
|Koza Madencilik
|10,61
|10,42
|1,82
|Mavi Giyim
|55,90
|54,90
|1,82
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|5,12
|1,76
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,85
|1,62
|Doğuş Otomotiv
|9,71
|9,57
|1,46
|Trakya Cam
|3,57
|3,52
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)