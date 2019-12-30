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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,21 1,09...

30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:20 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gayrimenkul 1,21 1,09 11,01
İhlas Holding 0,92 0,87 5,75
T.S.K.B. 1,21 1,17 3,42
GSD Holding 1,53 1,48 3,38
Torunlar GMYO 2,79 2,70 3,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,61 3,28
Enka İnşaat 6,47 6,28 3,03
Bera Holding 3,99 3,88 2,84
Kardemir (D) 2,69 2,62 2,67
Alarko GMYO 89,85 87,60 2,57
İş Bankası (C) 6,43 6,27 2,55
Halk GMYO 1,22 1,19 2,52
Yataş 7,33 7,15 2,52
ASELSAN 20,16 19,67 2,49
Vakıflar Bankası 5,24 5,12 2,34
Türk Hava Yolları 14,26 13,95 2,22
Metro Holding 1,39 1,36 2,21
Emlak Konut GMYO 1,47 1,44 2,08
Tekfen Holding 19,59 19,20 2,03
Kordsa Teknik Tekstil 13,06 12,80 2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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