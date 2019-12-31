Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,09 1,99 5,03 Vakıflar Bankası 5,49 5,32 3,20 Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60 Ege Endüstri 577,50 563,00 2,58 Metro Holding 1,40 1,37 2,19 Anadolu Cam 4,35 4,26 2,11 ASELSAN 20,88 20,48 1,95 Petkim 3,81 3,74 1,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,63 1,84 Pegasus 85,65 84,55 1,30 Tofaş Oto. Fab. 26,88 26,62 0,98 Şişe Cam 5,36 5,31 0,94 Türk Hava Yolları 14,44 14,31 0,91 Gübre Fabrik. 8,98 8,90 0,90 Koza Altın 74,40 73,75 0,88 T.S.K.B. 1,21 1,20 0,83 Türk Telekom 7,40 7,34 0,82 Mavi Giyim 56,75 56,30 0,80 Koza Madencilik 10,10 10,02 0,80 Afyon Çimento 6,32 6,27 0,80

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)