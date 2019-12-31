Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,09 1,99 5,03 ...

31.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:34 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,09 1,99 5,03
Vakıflar Bankası 5,49 5,32 3,20
Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60
Ege Endüstri 577,50 563,00 2,58
Metro Holding 1,40 1,37 2,19
Anadolu Cam 4,35 4,26 2,11
ASELSAN 20,88 20,48 1,95
Petkim 3,81 3,74 1,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,63 1,84
Pegasus 85,65 84,55 1,30
Tofaş Oto. Fab. 26,88 26,62 0,98
Şişe Cam 5,36 5,31 0,94
Türk Hava Yolları 14,44 14,31 0,91
Gübre Fabrik. 8,98 8,90 0,90
Koza Altın 74,40 73,75 0,88
T.S.K.B. 1,21 1,20 0,83
Türk Telekom 7,40 7,34 0,82
Mavi Giyim 56,75 56,30 0,80
Koza Madencilik 10,10 10,02 0,80
Afyon Çimento 6,32 6,27 0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Vakıflar Bankası, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22   Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi
15:20   KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 2020 ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi
15:12   Fındık üretimi yüzde 50,7 arttı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:47   TARSİM: "Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı" - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var - Ekonomi
14:08   Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
12:12   Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira - Ekonomi
31.12.2019 15:35:58