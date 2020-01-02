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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 739.724.169 Petkim 464.434.

02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:22 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 739.724.169
Petkim 464.434.458
Kardemir (D) 375.175.720
Halkbank 372.451.897
Koza Madencilik 341.140.248
İpek Doğal Enerji 318.699.695
ASELSAN 265.985.552
İş GMYO 236.741.143
Odaş Elektrik 234.200.596
Şişe Cam 211.062.058
Emlak Konut GMYO 139.479.803
Albaraka Türk 132.594.595
Yapı ve Kredi Bank. 126.537.370
Tüpraş 117.217.745
Garanti Bankası 112.476.585
İş Finansal Kiralama 99.247.609
Akbank 98.296.215
Soda Sanayii 97.072.551
Vakıflar Bankası 84.840.074
Ereğli Demir Çelik 84.605.229
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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