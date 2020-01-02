Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|739.724.169
|Petkim
|464.434.458
|Kardemir (D)
|375.175.720
|Halkbank
|372.451.897
|Koza Madencilik
|341.140.248
|İpek Doğal Enerji
|318.699.695
|ASELSAN
|265.985.552
|İş GMYO
|236.741.143
|Odaş Elektrik
|234.200.596
|Şişe Cam
|211.062.058
|Emlak Konut GMYO
|139.479.803
|Albaraka Türk
|132.594.595
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.537.370
|Tüpraş
|117.217.745
|Garanti Bankası
|112.476.585
|İş Finansal Kiralama
|99.247.609
|Akbank
|98.296.215
|Soda Sanayii
|97.072.551
|Vakıflar Bankası
|84.840.074
|Ereğli Demir Çelik
|84.605.229
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)