Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,52 7,72 10,36 Tat Gıda 6,61 6,29 5,09 Koza Madencilik 10,54 10,03 5,08 Çemtaş 8,64 8,28 4,35 Yataş 7,65 7,34 4,22 Odaş Elektrik 2,18 2,10 3,81 Çelebi 105,90 102,10 3,72 Good-Year 4,19 4,05 3,46 Turcas Petrol 2,76 2,67 3,37 Ülker Bisküvi 23,10 22,36 3,31 Netaş Telekom. 13,47 13,06 3,14 Koza Altın 76,20 74,05 2,90 Aksa Enerji 3,90 3,80 2,63 Halkbankası 6,06 5,91 2,54 Vestel 12,92 12,62 2,38 Kardemir (D) 2,72 2,66 2,26 Bursa Çimento 6,37 6,23 2,25 Migros Ticaret 24,74 24,22 2,15 Sasa Polyester 7,89 7,73 2,07 Borusan Mannesmann 11,68 11,45 2,01

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)