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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,61 1,48 8,78 ...

07.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:18 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,61 1,48 8,78
Borusan Mannesmann 11,21 10,80 3,80
Bilgisayar 9,26 8,93 3,70
Vestel 13,68 13,21 3,56
Güneş Sigorta 2,04 1,97 3,55
MLP Sağlık 15,39 14,88 3,43
TAV Havalimanları 29,04 28,10 3,35
Yataş 7,44 7,22 3,05
Ülker Bisküvi 22,66 22,02 2,91
Kerevitaş Gıda 2,97 2,89 2,77
Zorlu Enerji 1,55 1,51 2,65
Anadolu Efes 22,96 22,40 2,50
İş GMYO 1,80 1,76 2,27
Doğan Holding 1,85 1,81 2,21
Karel Elektronik 13,99 13,69 2,19
Anadolu Grubu Holding 16,86 16,50 2,18
Hektaş 7,97 7,80 2,18
Gübre Fabrik. 8,52 8,34 2,16
Net Holding 2,38 2,33 2,15
İş Fin.Kir. 3,82 3,74 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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