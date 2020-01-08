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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,82 3,67 4,09 ...

08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Batı Çimento3,823,674,09
Borusan Mannesmann11,4011,043,26
Garanti Bankası10,9210,632,73
Ülker Bisküvi23,3222,802,28
Yataş7,557,392,17
Vakıflar Bankası5,335,241,72
Karel Elektronik14,3914,151,70
Güneş Sigorta2,082,051,46
Albaraka Türk1,621,601,25
Türk Traktör54,2053,551,21
Halkbank6,116,041,16
Akbank7,897,801,15
İndeks Bilgisayar9,369,261,08
Sabancı Holding9,569,470,95
Doğuş Otomotiv8,918,840,79
Ereğli Demir Çelik9,008,930,78
Ege Endüstri569,00565,000,71
İş Bankası (C)6,216,170,65
Yapı ve Kredi Bank.2,412,400,42
Bursa Çimento5,955,930,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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