Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Batı Çimento
|3,82
|3,67
|4,09
|Borusan Mannesmann
|11,40
|11,04
|3,26
|Garanti Bankası
|10,92
|10,63
|2,73
|Ülker Bisküvi
|23,32
|22,80
|2,28
|Yataş
|7,55
|7,39
|2,17
|Vakıflar Bankası
|5,33
|5,24
|1,72
|Karel Elektronik
|14,39
|14,15
|1,70
|Güneş Sigorta
|2,08
|2,05
|1,46
|Albaraka Türk
|1,62
|1,60
|1,25
|Türk Traktör
|54,20
|53,55
|1,21
|Halkbank
|6,11
|6,04
|1,16
|Akbank
|7,89
|7,80
|1,15
|İndeks Bilgisayar
|9,36
|9,26
|1,08
|Sabancı Holding
|9,56
|9,47
|0,95
|Doğuş Otomotiv
|8,91
|8,84
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|8,93
|0,78
|Ege Endüstri
|569,00
|565,00
|0,71
|İş Bankası (C)
|6,21
|6,17
|0,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|2,40
|0,42
|Bursa Çimento
|5,95
|5,93
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)