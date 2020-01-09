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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 11,91 11,10 7,30...

09.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Garanti Bankası11,9111,107,30
Odaş Elektrik2,302,156,98
İş Bankası (C)6,636,206,94
Yataş7,967,466,70
Şekerbank1,321,246,45
Netaş Telekom.12,9312,156,42
İş GMYO1,861,756,29
Kartonsan393,90372,505,74
İş Y. Men. Değ.4,624,375,72
Karsan Otomotiv1,491,415,67
Kerevitaş Gıda3,082,925,48
Vestel14,3513,615,44
GSD Holding1,581,505,33
Brisa9,148,695,18
İndeks Bilgisayar9,789,305,16
Vakıflar Bankası5,635,365,04
Akbank8,367,965,03
Doğan Holding1,921,834,92
Anadolu Grubu Holding18,2517,404,89
Sabancı Holding10,059,594,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, İş Bankası, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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