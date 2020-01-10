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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,87 2,58 11,24 ...

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,872,5811,24
Doğuş Otomotiv9,989,346,85
Yapı ve Kredi Bank.2,642,534,35
Albaraka Türk1,711,653,64
Türk Traktör57,8055,853,49
GSD Holding1,671,623,09
Alarko GMYO96,8594,202,81
Hektaş8,708,472,72
Halk GMYO1,211,182,54
Bizim Mağazaları11,2410,972,46
Vakıflar Bankası5,825,692,28
Kardemir (D)2,822,762,17
Enerji3,873,792,11
Aksa13,8313,552,07
Emlak Konut GMYO1,501,472,04
Batı Çimento3,773,701,89
Coca Cola İçecek39,5238,801,86
Aygaz13,5813,341,80
Çelebi102,40100,601,79
İş Bankası (C)6,786,671,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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