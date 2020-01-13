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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,49 1,25 19,20 ...

13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,491,2519,20
Hektaş9,438,728,14
Pegasus82,9078,106,15
Turcas Petrol3,102,945,44
Bizim Mağazaları11,6011,045,07
İndeks Bilgisayar10,259,804,59
Emlak Konut GMYO1,581,523,95
Doğuş Otomotiv10,369,973,91
Alarko Holding6,145,913,89
Sasa Polyester8,077,773,86
Yapı ve Kredi Bank.2,792,693,72
İpek Doğal Enerji8,948,633,59
Kardemir (D)2,942,843,52
T.S.K.B.1,251,213,31
Koza Madencilik10,6810,343,29
Migros Ticaret25,2624,463,27
Halkbank6,686,473,25
Vakıflar Bankası6,175,983,18
Şekerbank1,401,362,94
Ereğli Demir Çelik9,549,282,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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