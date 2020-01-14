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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,73 9,56 12,24 ...

14.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş10,739,5612,24
Alkim Kimya41,4038,487,59
Karel Elektronik16,9815,807,47
Kordsa Teknik Tekstil14,2413,326,91
İndeks Bilgisayar10,8510,404,33
Borusan Mannesmann12,1711,773,40
Odaş Elektrik2,532,453,27
Mavi Giyim58,9557,153,15
Migros Ticaret25,8025,062,95
Bizim Mağazaları11,8911,582,68
Aksigorta6,616,442,64
Vakıflar Bankası6,256,102,46
Şok Marketler11,0110,752,42
Netaş Telekom.13,7113,402,31
Torunlar GMYO2,842,782,16
Doğuş Otomotiv10,4810,281,95
Anadolu Hayat Emek.6,856,721,93
Otokar163,20160,701,56
Anadolu Efes24,1623,801,51
İş Bankası (C)6,846,741,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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