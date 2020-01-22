Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|9,81
|8,81
|11,35
| Koza Madencilik
|11,19
|10,66
|4,97
|Alkim Kimya
|45,48
|43,64
|4,22
|Doğuş Otomotiv
|12,16
|11,72
|3,75
|MLP Sağlık
|17,76
|17,17
|3,44
|Torunlar GMYO
|3,24
|3,15
|2,86
|T. Halk Bankası
|7,10
|6,93
|2,45
|Halk GMYO
|1,52
|1,49
|2,01
|Borusan Mannesmann
|13,12
|12,87
|1,94
|Koza Altın
|79,90
|78,50
|1,78
|Albaraka Türk
|1,77
|1,74
|1,72
|Mavi Giyim
|62,40
|61,45
|1,55
|Soda Sanayii
|6,66
|6,56
|1,52
|Anadolu Efes
|25,96
|25,62
|1,33
|Brisa
|9,28
|9,17
|1,20
|Güneş Sigorta
|2,54
|2,51
|1,20
|Aksigorta
|6,83
|6,75
|1,19
|Enka İnşaat
|6,65
|6,58
|1,06
|Turcas Petrol
|3,22
|3,19
|0,94
|Şok Marketler
|11,19
|11,10
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)