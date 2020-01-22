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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 9,81...

22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji9,818,8111,35
Madencilik11,1910,664,97
Alkim Kimya45,4843,644,22
Doğuş Otomotiv12,1611,723,75
MLP Sağlık17,7617,173,44
Torunlar GMYO3,243,152,86
T. Halk Bankası7,106,932,45
Halk GMYO1,521,492,01
Borusan Mannesmann13,1212,871,94
Koza Altın79,9078,501,78
Albaraka Türk1,771,741,72
Mavi Giyim62,4061,451,55
Soda Sanayii6,666,561,52
Anadolu Efes25,9625,621,33
Brisa9,289,171,20
Güneş Sigorta2,542,511,20
Aksigorta6,836,751,19
Enka İnşaat6,656,581,06
Turcas Petrol3,223,190,94
Şok Marketler11,1911,100,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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