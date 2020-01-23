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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 488,40 460,50...

23.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:56Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan488,40460,506,06
Deva Holding10,329,745,95
Gübre Fabrik.9,529,045,31
Güneş Sigorta2,622,495,22
Alarko GMYO95,3091,004,73
Odaş Elektrik2,061,974,57
Doğuş Otomotiv12,5112,033,99
Sasa Polyester8,277,963,89
Erbosan26,3425,463,46
Tümosan Motor ve Traktör7,176,953,17
İş Fin.Kir.4,434,312,78
Bursa Çimento6,706,532,60
Karsan Otomotiv1,661,622,47
Kerevitaş Gıda3,423,342,40
Klimasan Klima18,7218,302,30
Netaş Telekom.14,4714,152,26
Brisa9,519,312,15
Ege Endüstri611,10598,302,14
Aksa14,4714,172,12
Şekerbank1,461,432,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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