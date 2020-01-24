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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 642,40...

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri642,40616,204,25
T.S.K.B.1,311,263,97
Klimasan Klima19,0518,413,48
Deva Holding10,6010,263,31
Eczacıbaşı Yatırım11,0410,851,75
Karel Elektronik18,7018,391,69
Gözde Girişim5,165,081,57
Netaş Telekom.14,6214,401,53
Logo Yazılım64,7063,751,49
Alarko Holding6,166,071,48
Turcas Petrol3,273,231,24
Türk Hava Yolları14,4014,241,12
GSD Holding1,831,811,10
Doğan Holding2,022,001,00
Bizim Mağazaları12,0411,940,84
İpek Doğal Enerji9,709,620,83
Net Holding2,582,560,78
Güneş Sigorta2,602,580,78
Soda Sanayii6,646,590,76
Aksa Enerji4,124,090,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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