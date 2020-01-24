Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|642,40
|616,20
|4,25
|T.S.K.B.
|1,31
|1,26
|3,97
|Klimasan Klima
|19,05
|18,41
|3,48
|Deva Holding
|10,60
|10,26
|3,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,04
|10,85
|1,75
|Karel Elektronik
|18,70
|18,39
|1,69
|Gözde Girişim
|5,16
|5,08
|1,57
|Netaş Telekom.
|14,62
|14,40
|1,53
|Logo Yazılım
|64,70
|63,75
|1,49
|Alarko Holding
|6,16
|6,07
|1,48
|Turcas Petrol
|3,27
|3,23
|1,24
|Türk Hava Yolları
|14,40
|14,24
|1,12
|GSD Holding
|1,83
|1,81
|1,10
|Doğan Holding
|2,02
|2,00
|1,00
|Bizim Mağazaları
|12,04
|11,94
|0,84
|İpek Doğal Enerji
|9,70
|9,62
|0,83
|Net Holding
|2,58
|2,56
|0,78
|Güneş Sigorta
|2,60
|2,58
|0,78
|Soda Sanayii
|6,64
|6,59
|0,76
|Aksa Enerji
|4,12
|4,09
|0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)