Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,97 2,75 8,00 Turcas Petrol 3,47 3,30 5,15 İş Y. Men. Değ. 5,07 4,85 4,54 Netaş Telekom. 15,77 15,13 4,23 Kordsa Teknik Tekstil 14,84 14,29 3,85 Logo Yazılım 67,30 65,00 3,54 Good-Year 4,43 4,28 3,50 Klimasan Klima 19,62 18,98 3,37 T.S.K.B. 1,34 1,30 3,08 Hektaş 10,32 10,02 2,99 Kartonsan 493,80 480,00 2,88 Çimsa 9,69 9,42 2,87 Halk GMYO 1,53 1,49 2,68 İndeks Bilgisayar 13,26 12,93 2,55 Bursa Çimento 6,78 6,62 2,42 Kerevitaş Gıda 3,47 3,39 2,36 Alarko Holding 6,29 6,15 2,28 Deva Holding 10,82 10,59 2,17 Doğuş Otomotiv 12,83 12,56 2,15 Borusan Mannesmann 12,94 12,67 2,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)