Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,97
|2,75
|8,00
|Turcas Petrol
|3,47
|3,30
|5,15
|İş Y. Men. Değ.
|5,07
|4,85
|4,54
|Netaş Telekom.
|15,77
|15,13
|4,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,84
|14,29
|3,85
|Logo Yazılım
|67,30
|65,00
|3,54
|Good-Year
|4,43
|4,28
|3,50
|Klimasan Klima
|19,62
|18,98
|3,37
|T.S.K.B.
|1,34
|1,30
|3,08
|Hektaş
|10,32
|10,02
|2,99
|Kartonsan
|493,80
|480,00
|2,88
|Çimsa
|9,69
|9,42
|2,87
|Halk GMYO
|1,53
|1,49
|2,68
|İndeks Bilgisayar
|13,26
|12,93
|2,55
|Bursa Çimento
|6,78
|6,62
|2,42
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|3,39
|2,36
|Alarko Holding
|6,29
|6,15
|2,28
|Deva Holding
|10,82
|10,59
|2,17
|Doğuş Otomotiv
|12,83
|12,56
|2,15
|Borusan Mannesmann
|12,94
|12,67
|2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)