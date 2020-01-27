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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,97 2,75 8,00 ...

27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:52Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,972,758,00
Turcas Petrol3,473,305,15
İş Y. Men. Değ.5,074,854,54
Netaş Telekom.15,7715,134,23
Kordsa Teknik Tekstil14,8414,293,85
Logo Yazılım67,3065,003,54
Good-Year4,434,283,50
Klimasan Klima19,6218,983,37
T.S.K.B.1,341,303,08
Hektaş10,3210,022,99
Kartonsan493,80480,002,88
Çimsa9,699,422,87
Halk GMYO1,531,492,68
İndeks Bilgisayar13,2612,932,55
Bursa Çimento6,786,622,42
Kerevitaş Gıda3,473,392,36
Alarko Holding6,296,152,28
Deva Holding10,8210,592,17
Doğuş Otomotiv12,8312,562,15
Borusan Mannesmann12,9412,672,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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