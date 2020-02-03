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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Y. Men. Değ.

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:42Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Y. Men. Değ.5,144,944,05
Trakya Cam4,174,033,47
Anadolu Hayat Emek.7,517,263,44
Ege Endüstri694,30673,203,13
Alkim Kimya45,5844,203,12
Torunlar GMYO3,062,973,03
İpek Doğal Enerji10,169,902,63
GSD Holding1,621,582,53
Brisa9,809,562,51
Güneş Sigorta2,622,562,34
Pegasus70,0068,602,04
Klimasan Klima21,5821,181,89
Vestel14,1513,911,73
Turcas Petrol3,413,361,49
Enerjisa Enerji8,238,111,48
Odaş Elektrik2,152,121,42
Tat Gıda7,407,301,37
Logo Yazılım63,0062,151,37
Doğuş Otomotiv12,1912,031,33
Türk Telekom7,857,751,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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