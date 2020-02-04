Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Halk GMYO1,721,4915,44 T.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,721,4915,44
T. Halk Bankası7,326,886,40
Karel Elektronik18,6617,645,78
Pegasus73,3070,104,56
Yataş8,688,353,95
Alarko GMYO93,5089,953,95
Klimasan Klima22,3821,623,52
Migros Ticaret25,8625,003,44
Çemtaş8,518,263,03
Net Holding2,492,422,89
Tat Gıda7,557,362,58
Mavi Giyim58,7557,302,53
Türk Hava Yolları14,1813,842,46
Yapı ve Kredi Bank.3,002,932,39
Netaş Telekom.15,1814,832,36
Çimsa10,069,832,34
Tümosan Motor ve Traktör7,106,942,31
Kartonsan459,00448,802,27
Koza Madencilik10,8210,582,27
Güneş Sigorta2,762,702,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:12:50