Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,72 1,49 15,44 T. Halk Bankası 7,32 6,88 6,40 Karel Elektronik 18,66 17,64 5,78 Pegasus 73,30 70,10 4,56 Yataş 8,68 8,35 3,95 Alarko GMYO 93,50 89,95 3,95 Klimasan Klima 22,38 21,62 3,52 Migros Ticaret 25,86 25,00 3,44 Çemtaş 8,51 8,26 3,03 Net Holding 2,49 2,42 2,89 Tat Gıda 7,55 7,36 2,58 Mavi Giyim 58,75 57,30 2,53 Türk Hava Yolları 14,18 13,84 2,46 Yapı ve Kredi Bank. 3,00 2,93 2,39 Netaş Telekom. 15,18 14,83 2,36 Çimsa 10,06 9,83 2,34 Tümosan Motor ve Traktör 7,10 6,94 2,31 Kartonsan 459,00 448,80 2,27 Koza Madencilik 10,82 10,58 2,27 Güneş Sigorta 2,76 2,70 2,22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)