Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,51...

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester8,518,213,65
Aksa Enerji4,304,163,37
Koza Madencilik11,0810,733,26
İş Fin.Kir.4,564,432,93
Odaş Elektrik2,242,182,75
Alkim Kimya48,6047,342,66
Deva Holding11,3611,102,34
MLP Sağlık18,1917,782,31
Good-Year5,004,892,25
Mavi Giyim59,8058,502,22
Çemtaş8,778,582,21
Karel Elektronik19,1818,782,13
Migros Ticaret26,6626,122,07
Gözde Girişim5,074,972,01
Türk Hava Yolları14,6714,391,95
Klimasan Klima22,6022,181,89
GSD Holding1,721,691,78
Brisa9,799,621,77
Vestel14,5614,311,75
Emlak Konut GMYO1,751,721,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:44:29