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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 15,71 14,78 6,29 ...

06.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel15,7114,786,29
Yapı ve Kredi Bank.3,123,004,00
Yataş9,068,763,42
Türk Traktör62,0560,153,16
Tümosan Motor ve Traktör7,287,072,97
Sasa Polyester9,739,462,85
Karsan Otomotiv1,831,782,81
Odaş Elektrik2,282,222,70
Tat Gıda7,657,462,55
Kardemir (D)2,972,902,41
Klimasan Klima22,8022,302,24
T.S.K.B.1,401,372,19
Çemtaş9,379,172,18
Şişe Cam5,635,512,18
Şekerbank1,441,412,13
TAV Havalimanları28,0227,561,67
Vakıflar Bankası6,886,771,62
Koç Holding20,2819,991,45
Kerevitaş Gıda3,523,471,44
Anadolu Efes25,8425,481,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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