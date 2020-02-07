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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 7,81 6,73...

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento7,816,7316,05
Gübre Fabrik.11,7910,759,67
Gıda3,833,586,98
İndeks Bilgisayar13,5612,984,47
Tat Gıda7,957,673,65
Yataş9,339,082,75
Kordsa Teknik Tekstil14,6214,272,45
Soda Sanayii6,516,382,04
İş Y. Men. Değ.5,235,131,95
Güneş Sigorta2,702,651,89
Koza Madencilik11,0510,861,75
Çelebi102,70101,001,68
Kartonsan496,40488,301,66
Çemtaş9,349,191,63
Batı Çimento3,813,751,60
Koza Altın78,5577,351,55
Koç Holding20,3220,021,50
Klimasan Klima22,9222,601,42
Vestel16,4716,271,23
Albaraka Türk1,731,711,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Kerevitaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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