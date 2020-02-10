Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,47 9,66 8,39 Bursa Çimento 5,16 4,84 6,64 Eczacıbaşı Yatırım 11,83 11,29 4,78 Sasa Polyester 9,64 9,22 4,56 İş Y. Men. Değ. 5,38 5,19 3,66 Turcas Petrol 3,49 3,37 3,56 Good-Year 5,24 5,06 3,56 Vestel 16,33 15,77 3,55 Kordsa Teknik Tekstil 14,89 14,44 3,12 Adana Çimento (A) 9,98 9,68 3,10 Ege Endüstri 730,20 708,40 3,08 Gübre Fabrik. 11,76 11,44 2,80 Netaş Telekom. 15,32 14,98 2,27 Karsan Otomotiv 1,85 1,81 2,21 Halk GMYO 1,63 1,60 1,87 Alarko GMYO 94,20 92,50 1,84 Mavi Giyim 61,05 60,20 1,41 TAV Havalimanları 27,64 27,26 1,39 Erbosan 26,32 25,96 1,39 Albaraka Türk 1,72 1,70 1,18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)