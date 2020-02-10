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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,47 9,66 8,39 ...

10.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa10,479,668,39
Bursa Çimento5,164,846,64
Eczacıbaşı Yatırım11,8311,294,78
Sasa Polyester9,649,224,56
İş Y. Men. Değ.5,385,193,66
Turcas Petrol3,493,373,56
Good-Year5,245,063,56
Vestel16,3315,773,55
Kordsa Teknik Tekstil14,8914,443,12
Adana Çimento (A)9,989,683,10
Ege Endüstri730,20708,403,08
Gübre Fabrik.11,7611,442,80
Netaş Telekom.15,3214,982,27
Karsan Otomotiv1,851,812,21
Halk GMYO1,631,601,87
Alarko GMYO94,2092,501,84
Mavi Giyim61,0560,201,41
TAV Havalimanları27,6427,261,39
Erbosan26,3225,961,39
Albaraka Türk1,721,701,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, BRİSA, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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