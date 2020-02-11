Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,98 3,65 9,04 ...

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,983,659,04
Eczacıbaşı Yatırım11,8211,482,96
Sasa Polyester9,569,292,91
Netaş Telekom.14,8214,522,07
Vestel16,3116,001,94
Adana Çimento (A)9,919,751,64
Pegasus67,4566,501,43
Güneş Sigorta2,712,681,12
Ereğli Demir Çelik9,169,061,10
Sabancı Holding10,019,911,01
Tofaş Oto. Fab.26,4826,220,99
Ege Endüstri717,00710,100,97
Coca Cola İçecek45,1244,780,76
Anadolu Cam4,104,070,74
Alarko GMYO91,0090,400,66
Halk GMYO1,531,520,66
GSD Holding1,581,570,64
Karsan Otomotiv1,761,750,57
Koç Holding19,4419,330,57
Şişe Cam5,455,420,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:12:19