Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,98
|3,65
|9,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,82
|11,48
|2,96
|Sasa Polyester
|9,56
|9,29
|2,91
|Netaş Telekom.
|14,82
|14,52
|2,07
|Vestel
|16,31
|16,00
|1,94
|Adana Çimento (A)
|9,91
|9,75
|1,64
|Pegasus
|67,45
|66,50
|1,43
|Güneş Sigorta
|2,71
|2,68
|1,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|9,06
|1,10
|Sabancı Holding
|10,01
|9,91
|1,01
|Tofaş Oto. Fab.
|26,48
|26,22
|0,99
|Ege Endüstri
|717,00
|710,10
|0,97
|Coca Cola İçecek
|45,12
|44,78
|0,76
|Anadolu Cam
|4,10
|4,07
|0,74
|Alarko GMYO
|91,00
|90,40
|0,66
|Halk GMYO
|1,53
|1,52
|0,66
|GSD Holding
|1,58
|1,57
|0,64
|Karsan Otomotiv
|1,76
|1,75
|0,57
|Koç Holding
|19,44
|19,33
|0,57
|Şişe Cam
|5,45
|5,42
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)