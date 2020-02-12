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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 28,18 24,76 13,81 ...

12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ASELSAN28,1824,7613,81
Gübre Fabrik.12,9312,305,12
Ford Otosan75,5072,803,71
GSD Holding1,691,633,68
Kordsa Teknik Tekstil15,3814,853,57
Karel Elektronik18,3717,803,20
Türk Telekom8,217,982,88
Türk Hava Yolları14,7114,302,87
Turkcell14,7114,302,87
Alarko GMYO94,3091,852,67
Enerjisa Enerji8,668,452,49
Ülker Bisküvi23,6823,122,42
Tat Gıda7,897,741,94
Halkbank7,076,941,87
Aygaz12,9512,721,81
Coca Cola İçecek46,0445,301,63
Kerevitaş Gıda3,753,691,63
Erbosan26,2025,801,55
Doğan Holding1,981,951,54
Pegasus69,9068,901,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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