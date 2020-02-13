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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 10,52...

13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester10,529,5510,16
Gübre Fabrik.14,7013,439,46
Vestel17,3216,544,72
İş GMYO2,001,914,71
Net Holding2,472,374,22
Ford Otosan79,1576,054,08
İş Fin.Kir.4,324,193,10
Hektaş10,6410,342,90
Tofaş Oto. Fab.27,7427,082,44
Brisa10,179,952,21
Alarko Holding6,246,112,13
Tümosan Motor ve Traktör7,247,092,12
Vakıflar Bankası6,396,271,91
Enka İnşaat6,706,591,67
Enerjisa Enerji8,808,661,62
Türk Traktör60,0059,101,52
Türk Telekom8,358,241,33
Yataş8,988,871,24
ASELSAN28,3428,001,21
İpek Doğal Enerji9,889,771,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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