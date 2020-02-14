Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,30 2,07 11,11 ...

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO2,302,0711,11
Net Holding2,672,506,80
ASELSAN29,6028,224,89
Aksa8,628,234,74
Gübre Fabrik.15,4514,913,62
Netaş Telekom.16,1815,693,12
Batı Çimento3,753,643,02
GSD Holding1,731,682,98
Eczacıbaşı Yatırım12,1811,842,87
Karsan Otomotiv1,891,842,72
Kerevitaş Gıda3,863,762,66
Türk Telekom8,448,242,43
İş Finansal Kiralama4,494,392,28
Borusan Mannesmann12,6012,322,27
Anadolu Grubu Holding18,8318,432,17
Şişe Cam5,535,422,03
Vakıflar Bankası6,556,422,02
Tekfen Holding19,2018,871,75
Erbosan27,6027,201,47
Petkim4,144,081,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
14.02.2020 15:56:35