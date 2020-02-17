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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 16,93...

17.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları16,9315,618,46
Odaş Elektrik2,262,155,12
Aksa Enerji4,204,024,48
GSD Holding1,851,783,93
Şekerbank1,371,323,79
Kordsa Teknik Tekstil15,8215,303,40
ASELSAN30,0629,083,37
Türk Traktör61,9560,003,25
Doğan Holding2,011,953,08
Pegasus71,8569,802,94
Güneş Sigorta2,852,772,89
Türk Telekom8,468,252,55
Turcas Petrol3,683,592,51
Zorlu Enerji1,751,712,34
Anadolu Grubu Holding19,0918,682,19
Otokar169,20165,602,17
Türk Hava Yolları15,2114,892,15
Kerevitaş Gıda3,893,812,10
İndeks Bilgisayar13,1512,892,02
Netaş Telekom.16,2315,912,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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