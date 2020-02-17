Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 16,93 15,61 8,46 Odaş Elektrik 2,26 2,15 5,12 Aksa Enerji 4,20 4,02 4,48 GSD Holding 1,85 1,78 3,93 Şekerbank 1,37 1,32 3,79 Kordsa Teknik Tekstil 15,82 15,30 3,40 ASELSAN 30,06 29,08 3,37 Türk Traktör 61,95 60,00 3,25 Doğan Holding 2,01 1,95 3,08 Pegasus 71,85 69,80 2,94 Güneş Sigorta 2,85 2,77 2,89 Türk Telekom 8,46 8,25 2,55 Turcas Petrol 3,68 3,59 2,51 Zorlu Enerji 1,75 1,71 2,34 Anadolu Grubu Holding 19,09 18,68 2,19 Otokar 169,20 165,60 2,17 Türk Hava Yolları 15,21 14,89 2,15 Kerevitaş Gıda 3,89 3,81 2,10 İndeks Bilgisayar 13,15 12,89 2,02 Netaş Telekom. 16,23 15,91 2,01

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)