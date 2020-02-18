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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,99 2,87 4,18 ...

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,992,874,18
Eczacıbaşı Yatırım13,1312,752,98
Gübre Fabrikaları18,4718,082,16
Türk Traktör62,1060,901,97
ASELSAN29,4228,941,66
İş GMYO2,021,991,51
Şekerbank1,371,351,48
Ülker Bisküvi23,5423,201,47
Vestel17,0116,771,43
Anadolu Cam4,114,061,23
Karsan Otomotiv1,931,911,05
Doğan Holding2,032,011,00
İş Y. Men. Değ.5,225,170,97
Albaraka Türk1,651,640,61
Logo Yazılım68,8568,500,51
Soda Sanayii6,296,260,48
Eczacıbaşı İlaç4,334,310,46
Enka İnşaat6,776,740,45
Akbank8,138,100,37
Koza Altın80,2580,000,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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