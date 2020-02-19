Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|699,00
|685,50
|1,97
|Ford Otosan
|79,50
|78,20
|1,66
| Koza Altın
|81,15
|80,00
|1,44
|Coca Cola İçecek
|46,32
|45,70
|1,36
|Türk Telekom
|8,48
|8,37
|1,31
|Turkcell
|14,74
|14,58
|1,10
|İpek Doğal Enerji
|9,72
|9,62
|1,04
|İş GMYO
|1,97
|1,95
|1,03
|Tüpraş
|110,80
|109,70
|1,00
|Klimasan Klima
|20,84
|20,64
|0,97
|Tofaş Oto. Fab.
|27,30
|27,10
|0,74
|Enka İnşaat
|6,84
|6,79
|0,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,81
|2,79
|0,72
|Albaraka Türk
|1,64
|1,63
|0,61
|Koza Madencilik
|11,66
|11,59
|0,60
|Soda Sanayii
|6,28
|6,25
|0,48
|Kartonsan
|452,20
|450,10
|0,47
|TAV Havalimanları
|26,16
|26,04
|0,46
|İş Finansal Kiralama
|4,06
|4,05
|0,25
|Çimsa
|9,71
|9,69
|0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)