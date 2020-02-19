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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 699,00 685,50 1,97 ...

19.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri699,00685,501,97
Ford Otosan79,5078,201,66
Altın81,1580,001,44
Coca Cola İçecek46,3245,701,36
Türk Telekom8,488,371,31
Turkcell14,7414,581,10
İpek Doğal Enerji9,729,621,04
İş GMYO1,971,951,03
Tüpraş110,80109,701,00
Klimasan Klima20,8420,640,97
Tofaş Oto. Fab.27,3027,100,74
Enka İnşaat6,846,790,74
Yapı ve Kredi Bank.2,812,790,72
Albaraka Türk1,641,630,61
Koza Madencilik11,6611,590,60
Soda Sanayii6,286,250,48
Kartonsan452,20450,100,47
TAV Havalimanları26,1626,040,46
İş Finansal Kiralama4,064,050,25
Çimsa9,719,690,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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