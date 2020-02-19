Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 699,00 685,50 1,97 Ford Otosan 79,50 78,20 1,66 Koza Altın 81,15 80,00 1,44 Coca Cola İçecek 46,32 45,70 1,36 Türk Telekom 8,48 8,37 1,31 Turkcell 14,74 14,58 1,10 İpek Doğal Enerji 9,72 9,62 1,04 İş GMYO 1,97 1,95 1,03 Tüpraş 110,80 109,70 1,00 Klimasan Klima 20,84 20,64 0,97 Tofaş Oto. Fab. 27,30 27,10 0,74 Enka İnşaat 6,84 6,79 0,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,81 2,79 0,72 Albaraka Türk 1,64 1,63 0,61 Koza Madencilik 11,66 11,59 0,60 Soda Sanayii 6,28 6,25 0,48 Kartonsan 452,20 450,10 0,47 TAV Havalimanları 26,16 26,04 0,46 İş Finansal Kiralama 4,06 4,05 0,25 Çimsa 9,71 9,69 0,21

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)