Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|12,63
|11,24
|12,37
|İpek Doğal Enerji
|9,99
|9,21
|8,47
|Koza Altın
|83,05
|78,25
|6,13
|Logo Yazılım
|75,10
|71,00
|5,77
|Karel Elektronik
|15,10
|14,33
|5,37
|Çimsa
|9,50
|9,13
|4,05
|GSD Holding
|1,63
|1,57
|3,82
|Doğuş Otomotiv
|10,83
|10,47
|3,44
|Adana Çimento (A)
|9,67
|9,35
|3,42
|Aksa
|7,49
|7,25
|3,31
|Çemtaş
|7,34
|7,11
|3,23
|Anadolu Cam
|4,00
|3,89
|2,83
|Ege Endüstri
|697,70
|679,60
|2,66
|Anadolu Efes
|24,40
|23,82
|2,43
|Güneş Sigorta
|2,66
|2,60
|2,31
|İş Y. Men. Değ.
|5,09
|4,98
|2,21
|Yataş
|8,33
|8,15
|2,21
|Alarko GMYO
|85,75
|83,95
|2,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,43
|12,18
|2,05
|Bursa Çimento
|3,98
|3,90
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)