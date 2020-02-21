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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 12,63 11,24...

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Madencilik12,6311,2412,37
İpek Doğal Enerji9,999,218,47
Koza Altın83,0578,256,13
Logo Yazılım75,1071,005,77
Karel Elektronik15,1014,335,37
Çimsa9,509,134,05
GSD Holding1,631,573,82
Doğuş Otomotiv10,8310,473,44
Adana Çimento (A)9,679,353,42
Aksa7,497,253,31
Çemtaş7,347,113,23
Anadolu Cam4,003,892,83
Ege Endüstri697,70679,602,66
Anadolu Efes24,4023,822,43
Güneş Sigorta2,662,602,31
İş Y. Men. Değ.5,094,982,21
Yataş8,338,152,21
Alarko GMYO85,7583,952,14
Eczacıbaşı Yatırım12,4312,182,05
Bursa Çimento3,983,902,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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