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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 16,37 14,72 11,21 ...

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO16,3714,7211,21
Gözde Girişim4,404,087,84
Logo Yazılım78,6576,303,08
İş Finansal Kiralama3,663,582,23
Otokar161,10158,001,96
Tofaş Oto. Fab.26,3225,921,54
Turkcell14,3714,161,48
Doğuş Otomotiv10,8210,671,41
Güneş Sigorta2,782,751,09
Doğan Holding1,961,941,03
ASELSAN28,9028,620,98
Batı Çimento3,503,470,86
Ülker Bisküvi22,2022,020,82
Alkim Kimya46,4846,140,74
Anadolu Efes23,9623,800,67
Aksigorta6,646,600,61
Koza Madencilik12,7812,710,55
Çelebi89,1588,700,51
Gübre Fabrikaları18,2418,150,50
İpek Doğal Enerji10,4410,400,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Otokar, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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