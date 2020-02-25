Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko GMYO
|16,37
|14,72
|11,21
|Gözde Girişim
|4,40
|4,08
|7,84
|Logo Yazılım
|78,65
|76,30
|3,08
|İş Finansal Kiralama
|3,66
|3,58
|2,23
|Otokar
|161,10
|158,00
|1,96
|Tofaş Oto. Fab.
|26,32
|25,92
|1,54
|Turkcell
|14,37
|14,16
|1,48
|Doğuş Otomotiv
|10,82
|10,67
|1,41
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,75
|1,09
|Doğan Holding
|1,96
|1,94
|1,03
|ASELSAN
|28,90
|28,62
|0,98
|Batı Çimento
|3,50
|3,47
|0,86
|Ülker Bisküvi
|22,20
|22,02
|0,82
|Alkim Kimya
|46,48
|46,14
|0,74
|Anadolu Efes
|23,96
|23,80
|0,67
|Aksigorta
|6,64
|6,60
|0,61
|Koza Madencilik
|12,78
|12,71
|0,55
|Çelebi
|89,15
|88,70
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|18,24
|18,15
|0,50
|İpek Doğal Enerji
|10,44
|10,40
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)