Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 16,37 14,72 11,21 Gözde Girişim 4,40 4,08 7,84 Logo Yazılım 78,65 76,30 3,08 İş Finansal Kiralama 3,66 3,58 2,23 Otokar 161,10 158,00 1,96 Tofaş Oto. Fab. 26,32 25,92 1,54 Turkcell 14,37 14,16 1,48 Doğuş Otomotiv 10,82 10,67 1,41 Güneş Sigorta 2,78 2,75 1,09 Doğan Holding 1,96 1,94 1,03 ASELSAN 28,90 28,62 0,98 Batı Çimento 3,50 3,47 0,86 Ülker Bisküvi 22,20 22,02 0,82 Alkim Kimya 46,48 46,14 0,74 Anadolu Efes 23,96 23,80 0,67 Aksigorta 6,64 6,60 0,61 Koza Madencilik 12,78 12,71 0,55 Çelebi 89,15 88,70 0,51 Gübre Fabrikaları 18,24 18,15 0,50 İpek Doğal Enerji 10,44 10,40 0,38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)