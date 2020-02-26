Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko GMYO
|19,75
|17,66
|11,83
|Borusan Mannesmann
|11,20
|10,92
|2,56
|Alkim Kimya
|49,44
|48,38
|2,19
|İpek Doğal Enerji
|10,45
|10,26
|1,85
|Sasa Polyester
|9,98
|9,84
|1,42
|Ülker Bisküvi
|22,44
|22,16
|1,26
|Kardemir (D)
|2,85
|2,82
|1,06
|Vakıflar Bankası
|5,87
|5,81
|1,03
|Karsan Otomotiv
|1,96
|1,94
|1,03
|Tofaş Oto. Fab.
|26,94
|26,68
|0,97
|Enka İnşaat
|6,68
|6,62
|0,91
|Coca Cola İçecek
|44,46
|44,08
|0,86
|Trakya Cam
|3,72
|3,69
|0,81
|Halk GMYO
|1,54
|1,53
|0,65
|Enerjisa Enerji
|8,14
|8,09
|0,62
|Netaş Telekom.
|14,87
|14,78
|0,61
|Ford Otosan
|77,30
|76,90
|0,52
|Anadolu Cam
|4,06
|4,04
|0,50
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,18
|0,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,88
|6,85
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)