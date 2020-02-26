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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 19,75 17,66 11,83 ...

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO19,7517,6611,83
Borusan Mannesmann11,2010,922,56
Alkim Kimya49,4448,382,19
İpek Doğal Enerji10,4510,261,85
Sasa Polyester9,989,841,42
Ülker Bisküvi22,4422,161,26
Kardemir (D)2,852,821,06
Vakıflar Bankası5,875,811,03
Karsan Otomotiv1,961,941,03
Tofaş Oto. Fab.26,9426,680,97
Enka İnşaat6,686,620,91
Coca Cola İçecek44,4644,080,86
Trakya Cam3,723,690,81
Halk GMYO1,541,530,65
Enerjisa Enerji8,148,090,62
Netaş Telekom.14,8714,780,61
Ford Otosan77,3076,900,52
Anadolu Cam4,064,040,50
Odaş Elektrik2,192,180,46
Tümosan Motor ve Traktör6,886,850,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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