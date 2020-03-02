Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,95
|1,67
|16,77
|Gübre Fabrik.
|18,23
|17,05
|6,92
|Batı Çimento
|3,41
|3,21
|6,23
| Alarko GMYO
|14,87
|14,07
|5,69
|Koç Holding
|18,12
|17,20
|5,35
|Migros Ticaret
|22,86
|21,76
|5,06
|Güneş Sigorta
|2,57
|2,45
|4,90
|Borusan Mannesmann
|10,37
|9,89
|4,85
|Aksa Enerji
|3,72
|3,55
|4,79
|Zorlu Enerji
|1,39
|1,33
|4,51
|Doğuş Otomotiv
|10,10
|9,67
|4,45
|Hektaş
|10,05
|9,63
|4,36
|Good-Year
|4,56
|4,37
|4,35
|Netaş Telekom.
|13,49
|12,94
|4,25
|Kerevitaş Gıda
|3,51
|3,37
|4,15
|Çemtaş
|6,60
|6,35
|3,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|2,29
|3,93
|İş Fin.Kir.
|3,25
|3,13
|3,83
|Sabancı Holding
|8,83
|8,51
|3,76
|Anadolu Efes
|22,76
|21,94
|3,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)