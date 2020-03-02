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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,95 1,67 16,77 ...

02.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,951,6716,77
Gübre Fabrik.18,2317,056,92
Batı Çimento3,413,216,23
GMYO14,8714,075,69
Koç Holding18,1217,205,35
Migros Ticaret22,8621,765,06
Güneş Sigorta2,572,454,90
Borusan Mannesmann10,379,894,85
Aksa Enerji3,723,554,79
Zorlu Enerji1,391,334,51
Doğuş Otomotiv10,109,674,45
Hektaş10,059,634,36
Good-Year4,564,374,35
Netaş Telekom.13,4912,944,25
Kerevitaş Gıda3,513,374,15
Çemtaş6,606,353,94
Yapı ve Kredi Bank.2,382,293,93
İş Fin.Kir.3,253,133,83
Sabancı Holding8,838,513,76
Anadolu Efes22,7621,943,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:45:36