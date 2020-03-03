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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bankası 2,53...

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bankası2,532,395,86
Halk GMYO1,511,435,59
Çelebi86,7082,255,41
Vakıflar Bankası5,745,465,13
Akbank7,216,874,95
Garanti Bankası10,049,574,91
GSD Holding1,571,504,67
Good-Year4,714,504,67
Karel Elektronik14,9014,254,56
T.S.K.B.1,181,134,42
Şekerbank1,201,154,35
Migros Ticaret23,2422,284,31
İş Bankası (C)6,065,814,30
Türk Telekom7,877,564,10
Sabancı Holding9,228,864,06
Aksa Enerji3,933,783,97
Koç Holding18,1617,483,89
ASELSAN29,3028,243,75
Albaraka Türk1,451,403,57
Zorlu Enerji1,451,403,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Good Year, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:11:40