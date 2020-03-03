Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,53
|2,39
|5,86
|Halk GMYO
|1,51
|1,43
|5,59
|Çelebi
|86,70
|82,25
|5,41
|Vakıflar Bankası
|5,74
|5,46
|5,13
|Akbank
|7,21
|6,87
|4,95
|Garanti Bankası
|10,04
|9,57
|4,91
|GSD Holding
|1,57
|1,50
|4,67
|Good-Year
|4,71
|4,50
|4,67
|Karel Elektronik
|14,90
|14,25
|4,56
|T.S.K.B.
|1,18
|1,13
|4,42
|Şekerbank
|1,20
|1,15
|4,35
|Migros Ticaret
|23,24
|22,28
|4,31
|İş Bankası (C)
|6,06
|5,81
|4,30
|Türk Telekom
|7,87
|7,56
|4,10
|Sabancı Holding
|9,22
|8,86
|4,06
|Aksa Enerji
|3,93
|3,78
|3,97
|Koç Holding
|18,16
|17,48
|3,89
|ASELSAN
|29,30
|28,24
|3,75
|Albaraka Türk
|1,45
|1,40
|3,57
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,40
|3,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)