Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bankası 2,53 2,39 5,86 Halk GMYO 1,51 1,43 5,59 Çelebi 86,70 82,25 5,41 Vakıflar Bankası 5,74 5,46 5,13 Akbank 7,21 6,87 4,95 Garanti Bankası 10,04 9,57 4,91 GSD Holding 1,57 1,50 4,67 Good-Year 4,71 4,50 4,67 Karel Elektronik 14,90 14,25 4,56 T.S.K.B. 1,18 1,13 4,42 Şekerbank 1,20 1,15 4,35 Migros Ticaret 23,24 22,28 4,31 İş Bankası (C) 6,06 5,81 4,30 Türk Telekom 7,87 7,56 4,10 Sabancı Holding 9,22 8,86 4,06 Aksa Enerji 3,93 3,78 3,97 Koç Holding 18,16 17,48 3,89 ASELSAN 29,30 28,24 3,75 Albaraka Türk 1,45 1,40 3,57 Zorlu Enerji 1,45 1,40 3,57

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)