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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 94,25 87,50 7,71 ...

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi94,2587,507,71
Sabancı Holding9,529,144,16
Akbank7,467,233,18
Karsan Otomotiv1,961,903,16
MLP Sağlık16,7716,352,57
Garanti Bankası10,4510,192,55
Turkcell14,6514,302,45
ASELSAN31,2030,482,36
Trakya Cam3,553,472,31
Soda Sanayii6,035,902,20
İş Bankası (C)6,276,142,12
Yapı ve Kredi Bank.2,612,561,95
Coca Cola İçecek45,0444,181,95
Enka İnşaat6,606,481,85
İş GMYO1,801,771,69
Doğan Holding1,841,811,66
Enerjisa Enerji8,598,451,66
Anadolu Efes23,1022,741,58
Bim Mağazalar48,4248,000,88
Vakıflar Bankası5,955,900,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Akbank, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:48:00